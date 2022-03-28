Hindistan'da işçiler iki günlük greve gitti

28 Mart 2022 Pazartesi, 12:46

Ülke basınında yer alan haberlere göre, sendikalar, işçiler ve çiftçilerin haklarının iyileştirilmesi, asgari ücrette artış ve kamu bankalarının özelleştirilmesinin durdurulması talebiyle iki günlük greve gittiklerini açıkladı.

Ülkenin en büyük sendikalarından Hindistan Sendikalar Kongresi, Yeni Delhi, Mumbai ve diğer büyük kentlerde yapılacak greve 200 milyondan fazla işçinin katılmasını öngördüklerini belirtti.

GEÇEN YIL DA PROTESTO ETMİŞLERDİ

Grev nedeniyle birçok eyalette bankacılık, ulaşım ve elektrikle ilgili temel hizmetlerde aksamaların yaşanması bekleniyor. Başbakan Narendra Modi hükümeti, bazı devlet bankalarının özelleştirilmesinin bankacılık sektörünün yararına olduğunu ifade ediyor.

Çiftçiler, geçen yıl, tartışmalı tarım yasalarının tamamen yürürlükten kaldırılması talebiyle protesto eylemleri yapmıştı.

'İŞÇİLERİ TOPRAKSIZ BIRAKACAK'

Hindistan hükümeti, Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştırmıştı. Çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağını, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını belirtiyorlar. Başbakan Narendra Modi hükümeti ise yeni yasaların çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik edeceğini vurguluyor.

Yasanın kabul edilmesinin ardından Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçen çiftçiler, protesto eylemlerini başkent Yeni Delhi'de yapılmıştı.