Hindistan'da hurda deposunda çıkan yangında 11 işçi yaşamını yitirdi

23 Mart 2022 Çarşamba, 10:02

Yerel basında çıkan haberlere göre, dün Hindistan'ın Haydarabad şehrinde bir demir ve plastik hurda deposunda çıkan yangında en az 11 göçmen işçi yaşamını yitirdi.

Hindustan Times gazetesinin bir polis memuruna dayandırdığı habere göre, yangın sabah saat 04.00 sıralarında deponun üst katında yaklaşık 15 işçi uyurken çıktı.

Gandhi Nagar İstasyon Evi Memuru (SHO) Mohan Rao'ya göre, 15 kişiden 4'ü hayatta kaldı. Rao, “Hurda dükkanında toplam 12 üye vardı. 11 işçinin cenazesi Gandhi hastanesine nakledildi” dedi.

Rao, yapılan ön incelemede yangının nedeninin henüz tespit edilememesine rağmen, "yangının nedeninin bir kısa devre olabileceğini" söyledi.