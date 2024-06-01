Hindistan'da kavurucu sıcaklar: Seçim görevlileri de dahil 33 kişi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 01.06.2024 - 11:12

Güncelleme: 01.06.2024 - 11:12

Hindistan'da aşırı sıcaklar en az 33 kişinin ölümüne yol açtı. Cuma günü Bihar, Uttar Pradesh ve Odisha eyaletlerinde şüpheli sıcak çarpması sonucu ölümler yaşandı. Yetkililer, bölgedeki sıcak hava dalgasının cumartesiye kadar devam etmesini bekliyor.

Perşembe günü Bihar'da 14 kişi hayatını kaybetti ve bu ölümlerden 10'u ulusal seçimleri organize eden görevlilerdi. Hindistan'da seçim görevlileri genellikle tüm gün boyunca dışarıda görev yaptıkları için sıcak çarpması riski artıyor.

Uttar Pradesh'te de en az dokuz seçim görevlisi sıcak çarpmasından yaşamını yitirdi. Odisha'nın Rourkela bölgesindeki devlet hastanesinde de on ölüm bildirildi.

REKOR SICAKLIK

Hindistan, bu yaz rekor sıcaklıklarla mücadele ediyor. Başkent Delhi'de 52.9°C ile ülkenin şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklığı görüldü.

Bu sıcaklık, meteoroloji departmanının sensörleri kontrol etmesiyle değişebilir. Yüksek sıcaklıklar kuşlar ve vahşi hayvanlar üzerinde de etkili olurken, Delhi'deki hayvanat bahçesi sakinlerine rahatlama sağlamak için havuzlar ve fıskiyeler kullanıyor.

Hindistan'ın bazı bölgeleri aşırı sıcaklarla mücadele ederken, kuzeydoğudaki Manipur ve Assam eyaletleri Siklon Remal sonrası ağır yağışlarla boğuşuyor. Bu bölgelerde su baskınları meydana gelirken, muson yağmurları da Kerala eyaletine beklenenden iki gün önce ulaştı.

Bilim insanları, Asya'da milyarlarca insanın karşı karşıya olduğu bu sıcaklık artışlarının, insan kaynaklı iklim değişikliğiyle kötüleştiğini belirtiyor. Hindistan, dünyanın üçüncü büyük sera gazı salımcısı olmasına rağmen, 2070 yılına kadar net sıfır salım hedefi koydu.