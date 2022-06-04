Hindistan’da kimya fabrikasında patlamada 6 kişi yaşamını yitirdi

Hindistan’da bir kimya fabrikasında kazan patlaması sonucu en az 6 işçi yaşamını yitirdi.

AA
04 Haziran 2022 Cumartesi, 15:52
Hindistan’da kimya fabrikasında patlamada 6 kişi yaşamını yitirdi
Abone Ol google-news

Indian Express’in haberine göre, Uttar Pradesh eyaletinin Hapur bölgesindeki bir kimya fabrikasında patlama meydana geldi.

Altı işçinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Polis sözcüsü Surendra Singh, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının artabileceğini aktardı.

Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath hayatını kaybeden işçilerin yakınlarına taziyelerini iletti.


Hindistan patlama kimya fabrikası

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler