Hindistan'da kokpitte kahve ve tatlı bulundurduğu iddiasıyla 2 pilot görevden uzaklaştırıldı

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 12:48

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 12:57

BBC'de yer alan habere göre, 8 Mart'ta yaşandığı belirtilen olay, uçağın kontrol paneline yerleştirilmiş bardağın ve tatlının fotoğrafının sosyal medyada bu hafta başında viral olmasıyla ortaya çıktı.

Fotoğrafın çekildiği sırada 37 bin fit yükseklikte seyrettiği iddia edilen uçağın başkent Yeni Delhi'den kuzeydoğudaki Guwahati şehrine gittiği öne sürüldü.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf üzerine pilotlar çok sayıda kullanıcı tarafından "pervasız" davrandıkları gerekçesiyle eleştirildi.

Twitter'da fotoğrafı ilk paylaşan havacılık uzmanı Mohan Ranganathan, elektronik aksamlara küçük bir türbülansta kahve dökülmesi halinde sistemlerin bozulacağını belirterek, "Bu bir suç." ifadesini kullandı.

Rahatsızlık uyandıran fotoğraf üzerine Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, hava yolu şirketine uyarıda bulundu.

Uyarının ardından harekete geçen şirket, konuyu incelediğini ve iki pilotu görevden uzaklaştırdığını bildirdi.

The Times of India gazetesine konuşan hava yolu sözcüsü, "Soruşturmanın tamamlanmasının ardından pilotlara yönelik uygun disiplin işlemi uygulanacak." açıklamasında bulundu.

Hint havacılık kuralları, pilotların ve mürettebatın kokpitte yiyecek ve içecek almasına ancak katı kurallar çerçevesinde izin veriyor. Bu kapsamda, bardakların kapaklı olması ve dökülmemesi için tepsi üzerinde taşınması gerekiyor.

Fotoğrafın ne zaman ve nerede çekildiğine dair detaylı soruşturma devam ediyor.