Havada panik anları: Yolcu taşkınlık yapınca THY pilotu acil iniş yaptı

17 Ekim 2022 Pazartesi, 17:07

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Kuala Lumpur seferini yapan TK-60 sefer sayılı Boenig 777-300 ER tipi TC-JLA kuyruk tescilli uçağında inişe yaklaşık 1,5 saat kala 25 yaşındaki Belarus vatandaşı olan bir yolcu, diğer yolcuları ve kabin ekiplerini rahatsız etti.

ACİL İNİŞ YAPILDI

Tüm uyarılara rağmen yolcu taşkınlık yapmaya devam ederken, uçağın pilotu ise acil durum deklare etti. THY uçağı 4 saat 55 dakika gecikmeli olarak gitmek üzere havalandığı Kuala Lumpur Havalimanı'na 4 saat 12 dakika gecikmeli olarak yerel saatle 21.14'te iniş gerçekleştirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Uçağın inişinin ardından sorun çıkaran yolcu güvenlik görevlileri tarafından gözaltına alındı.