Havada panik anları: Yolcu taşkınlık yapınca THY pilotu acil iniş yaptı
Kuala Lumpur seferini yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağında bulunan Belarus vatandaşı bir yolcu, uçakta taşkınlık yaptı. Olay üzerine uçağın pilotu acil durum deklare ederken, saldırgan yolcu, Kuala Lumpur Havalimanı'nda güvenlik güçleri tarafından uçaktan indirildi.
Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Kuala Lumpur seferini yapan TK-60 sefer sayılı Boenig 777-300 ER tipi TC-JLA kuyruk tescilli uçağında inişe yaklaşık 1,5 saat kala 25 yaşındaki Belarus vatandaşı olan bir yolcu, diğer yolcuları ve kabin ekiplerini rahatsız etti.
ACİL İNİŞ YAPILDI
Tüm uyarılara rağmen yolcu taşkınlık yapmaya devam ederken, uçağın pilotu ise acil durum deklare etti. THY uçağı 4 saat 55 dakika gecikmeli olarak gitmek üzere havalandığı Kuala Lumpur Havalimanı'na 4 saat 12 dakika gecikmeli olarak yerel saatle 21.14'te iniş gerçekleştirdi.
GÖZALTINA ALINDI
Uçağın inişinin ardından sorun çıkaran yolcu güvenlik görevlileri tarafından gözaltına alındı.
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