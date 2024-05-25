Hindistan'da lunapark faciası 20 kişinin canını aldı

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bir lunaparkta çıkan yangın sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 25.05.2024 - 21:03
Hindistan'da lunapark faciası 20 kişinin canını aldı
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The Times of India gazetesinin haberine göre, polis tarafından yapılan açıklamada, eyaletin Rajkot kentindeki lunaparkta yangın çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, yangının henüz neden çıktığının belirlenemediği ancak ilk belirlemelere göre 20 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Daha fazla can kaybı olabileceği ifade edilen açıklamada, kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

BAŞBAKAN AÇIKLAMA YAPTI

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerel yönetimin yangından etkilenenlere yardım ettiğini ve çok üzgün olduğunu belirtti.

Eyalet Başbakanı Bhupendra Patel de olayı soruşturmak için özel bir ekibin görevlendirdiğini duyurdu.


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