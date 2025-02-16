Hindistan'da tren istasyonu izdihamı: 16 ölü

Yayınlanma: 16.02.2025 - 00:26

Güncelleme: 16.02.2025 - 00:26

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, başkentteki Yeni Delhi Tren İstasyonu'ndan Prayagraj kentine giden 2 seferin iptal edilmesinin ardından yolcular arasında izdiham yaşandı.

İzdihamda 2'si çocuk olmak üzere 16 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

Yerel yetkililer, olay yerine çok sayıda acil müdahale ekibinin sevk edildiğini ve yaralıların tedavi için yakınlardaki hastanelere gönderildiğini belirtti.



