Hindistan'da uçak havalanırken motoru yandı: 184 kişi ölümden döndü
Hindistan'da IndiGo havayollarına ait bir uçak havalimanı pistinden havalanırken motoru yandı.
Hindistan'da uluslararası havalimanından kalkış sırasında bir uçağın motorunun yanması yolcularda panik yarattı.
Hindistan'da IndiGo havayollarına ait bir uçağın başkent Yeni Delhi'den Bangalore'ye havalanırken motoru yandı.
Uçak, Delhi'nin Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'ndan Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletinin başkenti Bangalore'ye 184 kişiyi taşıyordu.
Uçağın motorunun kalkış sırasında alevler içinde kalmasının ardından, pilot tarafından uçaktaki insanlar toplu olarak tahliye edildi.
Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
DEHŞET VEREN GÖRÜNTÜLER
Uçaktaki yolculardan çekilen görüntüler, motor kısmındaki alevlerin ortaya çıktığını gösterdi.
Am Flughafen Delhi ???? wurde eine Notsituation ausgerufen, nachdem auf dem Flug 6E 2131 der IndiGo Airlines nach Bangalore ein Feuer ausgebrochen war. ?? pic.twitter.com/vUKI1vgCad— YAHchild (@OnlyFYAH77) October 29, 2022
Yolcular, alevleri görmeden önce yüksek bir patlama sesi duyduklarını bildirdi.
Patlamada herhangi bir yaralanma bildirilmedi ve yetkililer, uçağın güvenli bir şekilde tahliye edildiğini belirtti.
RESMİ MAKAMLAR AÇIKLAMA YAPTI
Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Başkanı Arun Kumar, "Öncelik, olayın ayrıntılı bir şekilde araştırılması ve motordaki yangının nedenlerinin belirlenmesidir. Neyse ki, yangın çabucak söndürüldü ve uçak artık yere indi" açıklamasında bulundu.
IndiGo havayolları şirketi, uçağın teknik bir sorun yaşadığını ve bunun hemen ardından pilotun kalkışı iptal ettiğini ve uçağın güvenli bir şekilde körfeze geri döndüğünü söyledi.
Şirketten yapılan açıklamada, "Tüm yolcular ve mürettebat güvende ve Cumartesi günü saat 12.16'da kalkan uçuşu gerçekleştirmek için alternatif bir uçak ayarlandı" dedi.
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