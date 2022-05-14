Hindistan'da yangın faciası: 27 ölü, 40 yaralı

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 07:43

NDTV'nin haberine göre, kentin batısındaki Mundka metro istasyonu yakınında 4 katlı bir binada yangın çıktı.

Delhi Polisi, yangında en az 27 kişinin öldüğünü, 40 kişinin yaralandığını açıkladı.

Polis, binanın ilk ve ikinci katından yaklaşık 60 kişinin kurtarıldığını, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Yangının büyüklüğü nedeniyle ölü sayısının artabileceği ifade ediliyor. Yangının sebebi henüz bilinmiyor.

Başbakan Narendra Modi, yangınla ilgili yaptığı Twitter paylaşımında, "Delhi'deki trajik yangında kaybedilen hayatlar nedeniyle son derece üzgünüm. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Ailelerin acılarını paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Modi, hayatını kaybedenler için yaklaşık 2 bin 500 dolar, yaralılar için yaklaşık 650 dolar ödeme yapılacağını duyurdu.

Hindistan'da yetersiz bakım ve yangına müdahale için uygun ekipmanın az olması zaman zaman insanların bu şekilde hayatını kaybetmesine yol açıyor.

Yeni Delhi'de 2019'da bir binada elektrik kontağı sonucu çıkan yangında 43 kişi ölmüştü.