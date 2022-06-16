Hindistan'dan ASEAN vurgusu: Bugünkü rolü her zamankinden daha önemli

16 Haziran 2022 Perşembe, 13:05

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ülkesinin ev sahipliği yaptığı ASEAN dışişleri bakanları zirvesinin açılışında konuştu.

Subrahmanyam Jaishankar, güçlü, birleşik ve müreffeh ASEAN'ı desteklediklerinin altını çizerek, daha sıkı ilişkilere sahip Hindistan-ASEAN iş birliğinin, küreselleşmeyle esnek ve güvenilir tedarik zincirlerini desteklemek için daha iyi pozisyon alabileceğini belirtti.

Jaishankar, Kovid-19 salgınının etkisinin tamamen sona ermediğine işaret ederek, "Ukrayna'daki gelişmeler, bunun gıda ve enerji güvenliği üzerindeki etkilerinin yanı sıra gübre ve emtia fiyatları ile lojistik ve tedarik zincirindeki aksaklıklar nedeniyle karşı karşıya olduğumuz jeopolitik ters rüzgarlarla bu yol (salgın dönemindeki zorluklar) daha da çetin hale geldi" dedi.

Jaishankar, ASEAN'ın her zaman çok taraflılık ve küreselleşmenin işareti olarak ayakta durduğuna dikkati çekerek, Hindistan-ASEAN bağlarının modern dünyanın sorunlarına cevap vermesi gerektiğini dile getirdi.

'ASEAN'IN ROLÜ ÖNEMLİ'

Subrahmanyam Jaishankar, ASEAN'ın Hint-Pasifik bakış açısıyla Hindistan'ın Hint-Pasifik Okyanusları Girişimi arasında güçlü yakınlaşma olduğunu kaydederek, bunun iki tarafın ortak vizyonunun kanıtı olduğunu kaydetti.

Jaishankar, ASEAN'ın bölgede kendisine başarılı yaşam alanı ve Hint-Pasifik'te gelişen stratejik ve ekonomik mimarinin temelini oluşturduğunu ifade ederek, dünyanın karşı karşıya olduğu jeopolitik zorluklar ve belirsizlikler göz önüne alındığında ASEAN'ın bugünkü rolünün her zamankinden daha önemli olabileceğini vurguladı.

Delhi kentinde düzenlenen ASEAN dışişleri bakanları zirvesinin yarın sona ermesi bekleniyor.