Hindistan'dan ateşkes sonrası ilk mesaj: “Sindoor Operasyonu” tamamlandı

Yayınlanma: 11.05.2025 - 13:53

Güncelleme: 11.05.2025 - 13:55

Hindistan Hava Kuvvetleri (IAF), 6 Mayıs’ta başlattığı “Sindoor Operasyonu” kapsamında Pakistan ve Pakistan kontrolündeki Keşmir’de terörist hedeflere yönelik saldırılarını “başarıyla” tamamladığını açıkladı.

Hindistan Hava Kuvvetleri, X (eski adıyla Twitter) platformu üzerinden yaptığı açıklamada, “Sindoor Operasyonu”nun öngörülen hedefler doğrultusunda, “büyük bir hassasiyet ve profesyonellikle” yürütüldüğünü duyurdu:

“IAF, Operasyon Sindoor kapsamında kendisine verilen görevleri dikkatli ve gizlilik içinde, ulusal hedeflerle uyumlu şekilde başarıyla tamamlamıştır.”

Hava Kuvvetleri yetkilileri, operasyonun halen devam eden boyutları bulunduğunu ve detaylı sonuçların daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Açıklamada ayrıca “spekülasyonlardan ve doğrulanmamış bilgilerin yayılmasından kaçınılması” çağrısı yapıldı.

NE OLMUŞTU?

22 Nisan’da Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir bölgesindeki Pahalgam kasabasında düzenlenen ve 25 Hint vatandaşı ile bir Nepalli'nin hayatını kaybettiği terör saldırısı, Hindistan ile Pakistan arasındaki ilişkilerde yeni bir krize neden oldu.

Yeni Delhi, saldırının Pakistan merkezli radikal örgüt Leşker-i Tayyibe'nin sabotaj kanadı olan Direniş Cephesi tarafından gerçekleştirildiğine dair ellerinde kanıt bulunduğunu açıkladı.

Bu açıklama sonrası iki ülke karşılıklı olarak hava sahalarını kapattı ve ikili anlaşmaları askıya aldı.

6 Mayıs gecesi Hindistan güçlerinin başlattığı “Sindoor Operasyonu” kapsamında, Pakistan’ın iç kesimlerinde ve Pakistan kontrolündeki Keşmir'de bulunan 9 hedef vuruldu. NDTV kanalına göre operasyon sırasında 70'ten fazla militan etkisiz hale getirildi, 60’tan fazla militan ise yaralandı.

Ancak Pakistan Ordusu'nun açıklamalarına göre, saldırılarda 26 sivil hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı. Bu gelişmenin ardından Pakistan da karşılık verdi. Pakistan’ın misilleme saldırılarında Hindistan Dışişleri Bakanlığı’na göre, 16 sivil öldü, 59 kişi ise yaralandı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin arabuluculuğundaki görüşmelerin ardından Hindistan ile Pakistan'ın tam ve hemen ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurdu.