Trump: Pakistan ve Hindistan tam ve acil ateşkes konusunda anlaştı

Yayınlanma: 10.05.2025 - 15:07

Güncelleme: 10.05.2025 - 16:26

ABD Başkanı Donald Trump, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Hindistan ve Pakistan'ın karşılıklı saldırılar sonrasında "tam ve acil bir ateşkes" konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

Hindistan Savunma Bakanlığı ateşkesi doğruladı. Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar tarafından yapılan açıklamada ise "Hindistan ve Pakistan bugün ateşkes ve askeri müdahalenin durdurulması konusunda bir mutabakat sağladı. Hindistan, terörizmin her türlü biçimine ve tezahürüne karşı kararlı ve tavizsiz bir duruş sergilemiştir ve böyle devam edecektir" ifadeleri yer aldı.

Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar ise, kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı iletisinde, "Pakistan ve Hindistan, derhal geçerli olmak üzere ateşkes konusunda anlaşmaya vardı. Pakistan, egemenliğinden ve toprak bütünlüğünden ödün vermeksizin bölgede her zaman barış ve güvenlik için çaba göstermiştir!" ifadelerine yer verdi.

TRUMP: BİR GECE SÜREN MÜZAKERELERİN ARDINDAN

Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:"ABD'nin arabuluculuğunda uzun süren bir gecelik müzakerelerin ardından, Hindistan ve Pakistan’ın TAM VE ACİL BİR ATEŞKES konusunda anlaşmaya vardığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Akılcı davranıp sağduyu ve büyük bir zekâ sergiledikleri için her iki ülkeyi de tebrik ediyorum."

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinde, Dışişleri Bakanı Marco Rubio imzasıyla yer alan açıklama şu ifadeler yer aldı:

"Son 48 saat içinde, Başkan Yardımcısı Vance ile birlikte Hindistan ve Pakistan’dan üst düzey yetkililerle temaslarda bulunduk. Bu kapsamda Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ile her iki ülkenin Ulusal Güvenlik Danışmanları Ajit Doval ve Asım Malik ile görüştük.

"Hindistan ve Pakistan hükümetlerinin derhal geçerli olacak bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardıklarını ve çok sayıda konuyu kapsayan müzakerelere tarafsız bir bölgede başlama kararı aldıklarını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum.

Başbakanlar Modi ve Şerif’i barış yolunu seçme konusundaki bilgelikleri, sağduyuları ve devlet adamlıkları nedeniyle takdir ediyoruz."

İLK ADIM HİNDİSTAN'DAN GELDİ

Bu gelişme, her iki tarafın da birbirini provokasyonla suçladığı ve Cumartesi günü gerçekleşen karşılıklı füze saldırılarının ardından geldi.

Kaynaklara göre, Yeni Delhi yönetimi acil ateşkes çağrısı yaparak Pakistan’dan askeri operasyonlarını durdurmasını istedi.

Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar ise Hindistan’ın saldırılarını sonlandırması halinde gerilimi düşürmeye hazır olduklarını ifade etti.

Dar bir röportajında, “Eğer onlar durursa biz de durmayı düşünürüz,” derken Hindistan’ın saldırılarına devam etmesi halinde Pakistan’ın güçlü bir yanıt vereceği uyarısında bulundu.Nükleer silahlara sahip iki ülke savaşın eşiğine gelmişti. Pakistan ordusu, Hindistan’ın, Pencap eyaletindeki hava üslerine düzenlediği füze saldırılarına karşılık olarak Hindistan’daki askeri hedefleri vurduklarını duyurdu.

Hindistan ise bu saldırıların, Pakistan’ın sivil altyapıyı hedef alan eylemlerine karşılık verildiğini savundu.

ABD DEVREYE GİRDİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ile görüşerek taraflara barışçıl çözümler aramaları yönünde çağrıda bulundu ve ABD’nin yapıcı müzakerelere aracılık etmeye hazır olduğunu belirtti.

Öte yandan Suudi Arabistan, BAE ve Katar gibi bölgesel aktörlerin de devrede olduğu bu diplomatik çabalar, krizde önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor.

Durum hâlâ belirsizliğini koruyor; ancak Pakistan’ın ateşkese açık yaklaşımı, barış adına umut ışığı doğurdu.

Taraflar kendi pozisyonlarında ısrar etse de, uluslararası toplum dikkatle süreci izliyor ve şiddetin tırmanmasının önlenip önlenemeyeceğini görmek istiyor.

PAKİSTAN - HİNDİSTAN GERİLİMİNİN TARİHÇESİ

1947 yılında İngiliz sömürge yönetimi, Hindistan alt kıtasını ikiye bölen bir sınır çizerek, Müslüman çoğunluklu Pakistan ve Hindu çoğunluklu Hindistan devletlerini oluşturdu. Bu bölünme, insanlık tarihinin en büyük ve en kanlı göç hareketlerinden birini tetikledi.

Aradan geçen 78 yıla rağmen, iki ülke arasındaki düşmanlık sürüyor. Üstelik artık her iki taraf da nükleer silahlara sahip.

Gerilim son olarak, 22 Nisan’da Keşmir’in Pahalgam bölgesinde meydana gelen ve 26 sivilin öldürüldüğü saldırının ardından yeniden tırmandı.

Tartışmalı Keşmir bölgesi

Tarihi olarak bağımsız bir prenslik olan Keşmir, 1947’deki bölünmeden bu yana ihtilaflı bir bölge olmayı sürdürüyor. Bölge Hindistan, Pakistan ve Çin arasında fiilen paylaşılmış durumda.

Hindistan, tüm Keşmir üzerinde hak iddia ederken; Pakistan, Hindistan’ın yönettiği kesimi kendine ait sayıyor.

İki ülke bugüne kadar dört kez savaşa girdi ve sayısız sınır çatışması yaşandı. Bunlardan biri de 2019 yılında, Pakistan merkezli silahlı grup Ceyş-i Muhammed’in üstlendiği intihar saldırısında en az 40 Hint askerinin ölmesiyle patlak vermişti.

Hindistan, bu saldırıya karşılık olarak aynı ay Pakistan’ın Hayber Pahtunhva bölgesindeki Balakot’a hava saldırısı düzenlediğini ve burada çok sayıda militanın öldürüldüğünü öne sürdü.