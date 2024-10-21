Hindistan'dan Gazze çağrısı: 'İnsani koridor açılsın'

Hindistan, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarından etkilenenlerin insani yardıma erişebilmesi için insani koridorun açılması çağrısında bulundu.

Hindistan'dan Gazze çağrısı: 'İnsani koridor açılsın'
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AA
Yayınlanma: 21.10.2024 - 17:18

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Vikram Misri, Yeni Delhi'de gazetecilere Gazze'deki durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Misri, "Ciddi bir insanı durumun" yaşandığı Gazze'deki sivillerin insani yardıma erişebilmesi için insani koridorun açılması çağrısı yaptı.

Orta Doğu'daki çatışmalar konusundaki tutumlarının "tutarlı ve kararlı" olduğunu vurgulayan Misri, çözüm için diyalog ve diplomasinin önemine işaret etti.


Etiketler: #Hindistan #gazze

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