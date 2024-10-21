Hindistan'dan Gazze çağrısı: 'İnsani koridor açılsın'
Hindistan, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarından etkilenenlerin insani yardıma erişebilmesi için insani koridorun açılması çağrısında bulundu.
Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Vikram Misri, Yeni Delhi'de gazetecilere Gazze'deki durumla ilgili açıklamalarda bulundu.
Misri, "Ciddi bir insanı durumun" yaşandığı Gazze'deki sivillerin insani yardıma erişebilmesi için insani koridorun açılması çağrısı yaptı.
Orta Doğu'daki çatışmalar konusundaki tutumlarının "tutarlı ve kararlı" olduğunu vurgulayan Misri, çözüm için diyalog ve diplomasinin önemine işaret etti.
Etiketler: #Hindistan #gazze
En Çok Okunan Haberler
-
- FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
- FETÖ'de bundan sonra ne olacak?
- ‘Size göre olumlu olması durumu değiştirmiyor'
- 'İvedilikle gözaltına alınması lazım'
- Kredi kartı limitini düşürenlere kötü haber!
- Özgür Özel'den ilk 4 madde çıkışı...
- Banka hesaplarınız boşaltılabilir!
- Hepiniz bal gibi biliyordunuz!
- Bir numaralı sanık belli oldu
- Ankara'dan ilk 'Gülen' açıklaması