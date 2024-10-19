İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 13 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı noktalara düzenlediği hava saldırılarında çoğu çocuk ve kadın 13 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 13 kişi hayatını kaybetti
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AA
Yayınlanma: 19.10.2024 - 12:41

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Cibaliya, güneyinde Refah ve Han Yunus kentlerinin farklı noktalarına saldırlar düzenledi.

Cibaliya'da Abdulal ailesine ait bir evin hedef alınması sonucu 5 kişi öldü, bazı kişiler de yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinin çevresine düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü, bazıları da yaralandı.

İsrail'in ayrıca Han Yunus'a düzenlediği saldırıda 4 kişi, Refah kent merkezindeki Şabura Mülteci Kampına düzenlediği saldırıda ise 2 kişi hayatını kaybetti, bazıları da yaralandı.

İsrail'in 377 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de 42 bin 500 kişi hayatını kaybetti.


Etiketler: #israil #gazze

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