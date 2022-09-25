Hindistan'dan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması: Taraf tutmuyoruz, barıştan yanayız
Hindistan, Rusya-Ukrayna savaşında taraf tutmadıklarını, "barış"ı savunduklarını duyurdu.
Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul oturumunda Rusya-Ukrayna savaşının gidişatına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Subrahmanyam Jaishankar, savaşın güçlü bir şekilde diplomasi yoluyla sona erdirilmesi çağrısı yaptı.
Jaishankar, Hindistan'ın savaşta bir taraf içinde olmadığını belirterek, ülkesinin "BM sözleşmesini ve temel değerlerini koruyan tarafta olacağını" söyledi.
Jaishankar, "Bize sık sık kimin tarafında olduğumuz soruluyor. Her seferinde cevabımız açık ve net şekilde ortada: Hindistan, barışın yanında ve öyle de kalacak" dedi.
Jaishankar ayrıca, diplomasinin önemine vurgu yaparak, "Bu krize Birleşmiş Milletler içinde ve dışında bir an önce son vermek için yapıcı bir şekilde iş birliği yapmak, herkesin çıkarınadır" diye konuştu.
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