Hindistan'dan Sri Lanka'ya mali destek: 500 milyon dolar kredi
Hindistan, Sri Lanka'ya 500 milyon dolar daha kredi verecek.
Sri Lanka'nın 1948'den bu yana en kötü ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor. Ülke genelinde de mevcut hükümet karşıtı protestolar yaşanıyor.
Sri Lanka Maliye Bakanı Ali Sabry başkanlığındaki heyet, IMF yetkilileriyle görüşmek için gittiği ABD'nin başkenti Washington'da temaslarını sürdürüyor.
HİNDİSTAN'DAN SRİ LANKA'YA MALİ DESTEK
Telegraphindia'nın haberine göre, Sri Lanka Maliye Bakanı Ali Sabry, Hindistan'ın Sri Lanka'ya ilave kredi sağlayacağını duyurdu.
Ali Sabry, mali destek için Çin ve Japonya gibi ülkelerle de temas halinde olunduğuna işaret ederek, bu kapsamdaki girişimleri sonucu Hindistan'dan 500 milyon dolar daha kredi temin edileceğini ifade etti.
'ÖNÜMÜZDEKİ 9 AY KRİTİK'
Ali Sabry, gelecek 9 ayın Sri Lanka için kritik olduğunu vurgulayarak, ülkeye yatırım ve döviz çekmek için uluslararası çevrelerle görüşmeler yapıldığını kaydetti.
Sabry, tüm girişimlerinin olumlu sonuçlanması durumunda, 2 milyar dolarlık finansman elde edilmesi halinde ekonomik kötü gidişin frenlenebileceğini aktardı.
Hindistan, şimdiye kadar, Sri Lanka'ya 1,5 milyar dolar kredi sağlanmasını onaylamıştı.
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