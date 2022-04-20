Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de maske yeniden zorunlu olacak
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de artan Covid-19 vakalarından dolayı maske takmak yeniden zorunlu hale getirildi.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Covid-19'a karşı maskenin yeniden zorunlu olacağı açıklandı.
Hindustan Times'ın haberine göre, Yeni Delhi Afet Yönetim Merkezi toplantısında, yaklaşık bir ayın ardından günlük Covid-19 vakalarının 2 binlerin üzerinde seyretmesi üzerine, maskenin yeniden zorunlu olması yönünde karar alındı. Söz konusu karara uymayanların, 500 Hindistan rupisi para cezasına çarptırılacağı belirtildi.
Öte yandan, okullarda yüz yüze eğitime devam edileceği ve insanların bir araya gelmesine herhangi bir kısıtlama getirilmeyeceği bilgisi paylaşıldı.
VAKA SAYISI 2 BİNİN ÜZERİNDE
Son 24 saatte 2 bin 67 yeni vaka kaydedilen Hindistan'da salgın nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetti.
Salgının başından bu yana ülkede 43 milyon 47 bin 594 vaka ve 522 bin 6 covid-19 kaynaklı ölüm bildirildi.
Hindistan, ABD ve Brezilya'nın ardından dünya genelinde en çok ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.
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