Hindistan'ın Manipur eyaletindeki heyelanda ölü sayısı 16'ya yükseldi
Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Manipur eyaletinde dün meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya çıktı.
Yetkililer, eyaletin Noney semtindeki Tupul demir yolu inşaat alanındaki heyelan sonrası 70’ten fazla kişinin hala kayıp olduğu bilgisini paylaştı.
Felakette şimdiye kadar 16 kişi yaşamını yitirdi.
Aralıklı yağışın devam ettiği bölgenin yakınlarda yaşayanlardan güvenli bölgelere taşınmaları istendi.
Eyalet Başbakanı Nongthombam Biren Singh, kimlikleri teyit edilen ölülerden 7'sinin ordu mensubu olduğunu söyledi.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından, Singh ile görüşmesinde bölgedeki durumu değerlendirdiklerini belirterek, felaketten etkilenenler için dua ettiğini söylemişti.
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