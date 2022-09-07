Hinnamnor Tayfunu Güney Kore'yi vurdu

07 Eylül 2022 Çarşamba, 13:22

Güney Kore'de toprak kaymalarına, evlerde ve kamu tesislerinde hasara, evlerde elektrik kesintisine ve tarım arazilerinin sular altında kalmasına neden olan, bu yılın 11. tayfunu Hinnamnor, Salı sabahı erken saatlerde ülkenin güneydoğu bölgesinden ayrıldı.

