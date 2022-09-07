Hinnamnor Tayfunu Güney Kore'yi vurdu

Güney Kore'de merkezi afet ve güvenlik önlemleri karargahı tarafından Salı günü yapılan açıklamada, Pazartesi ve Salı günleri ağırlıklı olarak ülkenin güneydoğu bölgelerini vuran Hinnamnor Tayfunu nedeniyle 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin de kaybolduğu belirtildi.

Xinhua
07 Eylül 2022 Çarşamba, 13:22
Hinnamnor Tayfunu Güney Kore'yi vurdu
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Güney Kore'de toprak kaymalarına, evlerde ve kamu tesislerinde hasara, evlerde elektrik kesintisine ve tarım arazilerinin sular altında kalmasına neden olan, bu yılın 11. tayfunu Hinnamnor, Salı sabahı erken saatlerde ülkenin güneydoğu bölgesinden ayrıldı.


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