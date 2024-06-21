Hint muhalif lider kefaletle serbest bırakıldı

Yayınlanma: 21.06.2024 - 08:19

Güncelleme: 21.06.2024 - 08:19

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, başkent Yeni Delhi'de Kejriwal'in kefaletle serbest bırakılmasına ilişkin talebi mahkemede görüşüldü.

Mahkeme, 21 Mart'ta gözaltına alınan muhalefetteki AAP lideri ve Delhi eyaleti Başbakanı Kejriwal'in kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

Kejriwal'in serbest bırakılması partisi başta olmak üzere çeşitli siyasi isimler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Öte yandan, iktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) Genel Sekreteri Manjinder Singh Sirsa, Kejriwal'in kefaletle serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Sirsa, yolsuzlukla suçlanıp da kefaletle serbest kalan tek bir kişinin olmadığını savunarak, kefalet kararının Kejriwal'e karşı herhangi bir kanıt olmadığı anlamına gelmediğini kaydetti.

Seçim kampanyasını sürdürebilmesi için yolsuzluk suçlamasıyla alındığı gözaltından 10 Mayıs'ta geçici kefaletle serbest bırakılan Kejriwal, 2 Haziran'da tekrar gözaltına alınarak cezaevine gönderilmişti.

Kejriwal, partisi ve birlikte çalıştığı eyalet bakanlarının, yaklaşık 2 yıl önce alkol satış ruhsatı için 12 milyon dolar rüşvet kabul ettiği suçlamasıyla 21 Mart'ta gözaltına alınmıştı.

AAP, Hindistan'da görevi başındayken gözaltına alınan ilk eyalet başbakanı olan Kejriwal'a yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

Kejriwal'ın gözaltına alınması üzerine yüzlerce AAP destekçisi, başkentte protestolar düzenlerken partinin bazı üst düzey yetkilileri ile polis arasında arbede yaşanmıştı.

AAP Sözcüsü Saurabh Bharadwaj, Kejriwal'ın gözaltına alınmasından Başbakan Narendra Modi'nin iktidardaki partisi BJP'yi sorumlu tutarak "Tüm bunlar ulusal seçimleri kazanmak için yapılıyor" ifadesini kullanmıştı.