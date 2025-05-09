Hint basınından çarpıcı iddia: Pakistan 300-400 Türk İHA'sıyla 36 hedefi vurdu

Yayınlanma: 09.05.2025 - 16:30

Güncelleme: 09.05.2025 - 16:44

Hindistan Hava Kuvvetleri'nden Kanat Komutanı Vyomika Singh, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Vikram Misri ve Albay Sofia Qureshi ile birlikte düzenlenen basın toplantısında, Pakistan ordusunun 8-9 Mayıs gecesi Hindistan hava sahasını çok sayıda noktadan ihlal ettiğini açıkladı.

Singh açıklamasında, “Pakistan ordusu, askeri altyapıyı hedef alma amacıyla batı sınırı boyunca Hindistan hava sahasını birçok kez ihlal etti. Ayrıca Keşmir Kontrol Hattı boyunca ağır kalibreli silahlarla ateş açıldı” ifadelerine yer verdi.

Hükümet yetkilileri, saldırılar kapsamında Leh’ten Sir Creek’e kadar 36 farklı noktada yaklaşık 300 ila 400 arası insansız hava aracı ile hava sahası ihlali girişiminde bulunulduğunu aktardı.

Hükümetin açıklamasına göre, bu geniş çaplı hava ihlallerinin olası amacı, Hindistan’ın hava savunma sistemlerini test etmek ve istihbarat toplamak.

India Today'de yer alan habere göre, olayların seyri, gece saatlerinde Pakistan’a ait silahlı bir İHA’nın, Bathinda’daki askeri üsse saldırı girişimiyle tırmandı. Söz konusu İHA'nın, Hindistan hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek etkisiz hale getirildiği öne sürüldü.

Hint basınında yer alan iddialara göre Hindistan hükümeti, Pakistan tarafından gerçekleştirilen insansız hava aracı saldırısında, Türkiye üretimi Asisguard Songar modellerinin kullanıldığını iddia etti. Yetkililer ayrıca, saldırının amacının Hindistan hava savunma sistemlerini test etmek ve istihbarat toplamak olduğunu öne sürdü.

Yetkililer, sınır ötesi saldırıların yalnızca SİHA'larla sınırlı kalmadığını, Pakistan’ın Keşmir’deki Sunder, Uri, Poonch, Mendhar, Rajouri, Akhnoor ve Udhampur bölgelerinde de ağır topçu ve silahlı drone saldırıları gerçekleştirdiğini iddia etti.

Bu saldırılarda bazı Hindistan askerlerinin hayatını kaybettiği ya da yaralandığı ifade edildi.