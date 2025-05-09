İmamoğlu'na gelen 'karartma' dünya basınında

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımlara Türkiye’den erişimin mahkeme kararıyla engellenmesi, uluslararası basında yoğun şekilde eleştirildi.

İmamoğlu’nun, tutuklu bulunduğu süreçte kamuoyuyla iletişim kurmak için kullandığı ve 9.7 milyon takipçiye sahip olan hesabının yalnızca Türkiye’de engellenmesi, pek çok yayın kuruluşu tarafından 'siyasi sansür' olarak değerlendirildi.

Elon Musk’ın sahibi olduğu X’in Ankara’dan gelen taleplere uyum göstermesi, 'ifade özgürlüğü' konusunda çifte standart eleştirilerine neden oldu.

Hatırlatalım; Brezilya'daki sol eğilimli hükümetin, 100'e yakın hesabı kapatma kararına uymayan X platformu, 5 milyon dolar ceza almış ve ülkede yaklaşık bir ay süreyle kısıtlanmıştı...

İşte, dünya gazetelerinin manşetlerinde, X'in, İmamoğu'na uyguladığı karartma...