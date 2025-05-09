İmamoğlu'na gelen 'karartma' dünya basınında
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en güçlü siyasi rakibi olan, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun X hesabının Türkiye'de mahkeme kararıyla engellenmesi dünya basınında geniş yankı buldu. Karar, 'ifade özgürlüğü' ve 'dijital sansür' tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımlara Türkiye’den erişimin mahkeme kararıyla engellenmesi, uluslararası basında yoğun şekilde eleştirildi.
İmamoğlu’nun, tutuklu bulunduğu süreçte kamuoyuyla iletişim kurmak için kullandığı ve 9.7 milyon takipçiye sahip olan hesabının yalnızca Türkiye’de engellenmesi, pek çok yayın kuruluşu tarafından 'siyasi sansür' olarak değerlendirildi.
Elon Musk’ın sahibi olduğu X’in Ankara’dan gelen taleplere uyum göstermesi, 'ifade özgürlüğü' konusunda çifte standart eleştirilerine neden oldu.
Hatırlatalım; Brezilya'daki sol eğilimli hükümetin, 100'e yakın hesabı kapatma kararına uymayan X platformu, 5 milyon dolar ceza almış ve ülkede yaklaşık bir ay süreyle kısıtlanmıştı...
İşte, dünya gazetelerinin manşetlerinde, X'in, İmamoğu'na uyguladığı karartma...
BBC
"SANKİ ONU TAMAMEN GÖRÜNMEZ KILMAK İSTİYORLAR..."
İstanbul'un tutuklu belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabı engellendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlıca rakibi olarak görülen İmamoğlu, artık Türkiye'deki 9.7 milyon takipçisine X platformu üzerinden mesaj gönderemiyor. Ancak hesabı yurtdışından hâlâ erişilebilir durumda.
Sosyal medya paylaşımları, destekçileriyle iletişim kurmak ve kamuoyunda görünürlüğünü sürdürmek için İmamoğlu’nun temel aracını oluşturuyordu. Hapishaneden avukatları aracılığıyla her gün mesaj gönderen İmamoğlu için bir yorumcu, “Yetkililer sanki onu tamamen görünmez kılmak istiyor” dedi.
REUTERS
X: "ŞAYET BU EMRE UYMAZSAK..."
İmamoğlu’nun X hesabının neredeyse 10 milyon takipçisi bulunuyor. Perşembe günü hesapta “Hesap erişime engellendi” ibaresi belirdi. Bu, hesabın Türkiye'de yasal bir talep doğrultusunda engellendiğini ifade ediyordu.
X, İmamoğlu’nun hesabını engelleme kararına Türkiye’den gelen bir mahkeme emriyle uyduğunu, ancak bu karara yasal itirazda bulunduğunu açıkladı. Şirket, platformun Türkiye'de erişilebilir olmasının ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim açısından hayati önemde olduğunu belirtti.
X'in küresel hükümet ilişkileri birimi şu açıklamayı yaptı: “Bu emirlere uyulmaması, Türkiye’de platformun tamamının yavaşlatılması da dahil olmak üzere ciddi yaptırımlara yol açabilir.”
POLITICO
"ANKARA'NIN SANSÜR TALEPLERİNE BOYUN EĞİYOR..."
Teknoloji milyarderi ve Donald Trump’ın yakın dostu Elon Musk’a ait olan X platformu, İmamoğlu’nun Mart ayında tutuklanmasının ardından ülke genelinde başlayan protestolar sırasında Türk hükümetinin muhalefet hesaplarını engelleme taleplerine uymaya başladı.
Eleştirmenler, Musk’ın kendisini 'ifade özgürlüğü savunucusu' olarak lanse etmesine rağmen Ankara’nın sansür taleplerine boyun eğmesini 'çifte standart' olarak değerlendiriyor. Geçmişte diğer büyük teknoloji şirketleri de benzer taleplere uyum sağlamıştı.
ABC NEWS
"ULUSAL GÜVENLİK" VE "KAMU DÜZENİ" GEREKÇESİYLE
Türkiye’de internet sansürünü izleyen Engelli Web adlı platforma göre, X, Türk yetkililerin “ulusal güvenlik” ve “kamu düzeni” gerekçesiyle yaptığı yasal talebe uyarak İmamoğlu’nun hesabını Türkiye’de erişime kapattı.
X tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, platformda yer alan bildirime göre 9.7 milyon takipçili hesap, “yasal talep doğrultusunda Türkiye’de erişime kapatılmıştır.”
Hesap, yurtdışından hâlâ erişilebilir.
MIDDLE EAST EYE (MEE)
Türkiye, Erdoğan'ın rakibi İmamoğlu’nun X hesabını engelledi
YAHOO NEWS
Eski İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu’nun X hesabı Türkiye’de engellendi
INDEPENDENT
X, Türkiye'nin talebi üzerine tutuklu İstanbul belediye başkanının hesabına erişimi kısıtladı
ASSOCIATED PRESS (AP)
X, mahkeme kararıyla tutuklu İstanbul belediye başkanının hesabına erişimi kısıtladı, ancak karara itiraz etti
THE NATIONAL HERALD
X, mahkeme kararıyla tutuklu İstanbul belediye başkanının hesabına erişimi kısıtladı, ancak karara itiraz etti
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