Hintli hayvan kaçakçısı Tayland'da yakalandı
Hindistan vatandaşı egzotik hayvan kaçakçısı, kaçırdığı piton cinsi yılan, beyaz çöl tilkisi ve rakun ile Tayland'da yakalandı.
Tayland'da egzotik hayvan kaçakçılığı yapan bir Hintli, Tayland'ın Bangkok kentinden Hindistan'ın Chennai kentine seyahat ettiği sırada gözaltına alındı.
AFP'nin haberine göre, Tayland'ın Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alınan 21 yaşındaki Abilash Annaduri, 17 canlı türü ile yakalandı.
Tayland Milli Parklar, Yaban Hayatı ve Bitki Koruma Dairesi yaptığı açıklamada, Annaduri'nin, beyaz bir çöl tilkisi, bir rakun, iki iguana ve bir çift beyaz pitonun yanı sıra üç monitör kertenkelesi ve sekiz marmoset maymunu ile yakalandığını söyledi.
Tayland yetkilileri, "Canlılar, X-ray cihazlarından geçerken, atıştırmalıkların altına gizlenmiş sepetlerde bulundu" açıklaması yaptı.
Yetkililer ayrıca, "Yakalan canlılar yaklaşık 98 bin Baht (2 bin 760 dolar) değerinde" dedi.
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