Hintli iş insanı Adani, Jeff Bezos'u tahtından etti

17 Eylül 2022 Cumartesi, 00:33

Adani Group’un kurucusu ve başkanı olan Hintli iş insanı Gautam Adani, ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u tahtından ederek dünyanın en zengin ikinci kişisi olarak listede yerini aldı.

Bloomberg HT'nin haberine göre Bezos'un servetinin New York saatiyle 10:38’de 145,8 milyar dolara düşmesinin ardından, Adani 146,9 milyar dolarlık servetiyle listede ikinci sıraya yerleşti.

1'inci sırada ise 260 milyar dolarlık servetiyle Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk yer alıyor.

Analistler, servet sıralamasındaki değişimin kısa süreli olabileceğini ve büyük ölçüde bu yıl yüzde 26'dan fazla düşüş gösteren Amazon hisselerine bağlı olduğunu düşünüyor.

SON İKİ AYDA GATES'İ VE ARNAULT'U GERİDE BIRAKTI

Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde yıla 14'üncü sıradan başlayan ve zenginler listesini hızla tırmanan Adani’nin kurucusu olduğu Amiral gemisi Adani Enterprises Ltd. hisseleri bu hafta rekor seviyeye yükseldi. Diğer taraftan, Adani Group’un bünyesinde bulunan şirketler 2020'den bu yana yüzde 1000'den fazla büyüdü.

Şubat ayında en zengin Asyalı iş insanı olarak Hindistanlı Mukesh Ambani'yi geride bırakan Adani, son iki ayda Bill Gates ve Fransız Bernard Arnault'u da listede geride bıraktı. Bu gelişmeyle, ABD'li teknoloji girişimcilerinin hâkim olduğu servet endeksinin en üst sırasında ilk kez bir Asyalı iş insanı öne çıkıyor.

Adani'nin kurucusu olduğu Adani Grubu'un petrokimya, havacılık, savunma ve veri merkezleri dahil birçok sektörde yatırımları bulunuyor. Adani son zamanlarda, Suudi petrol devi Aramco'da ortaklık girişimi de dahil olmak üzere inşaat, çelik gibi pek çok alanda işlerini sürdürüyor.