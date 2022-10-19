Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç: Ukraynalı askerlerin Hırvatistan'da eğitim görmesini desteklemiyorum

19 Ekim 2022 Çarşamba, 14:00

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zoran Milanoviç, AB misyonu kapsamında Ukraynalı askerlerin Hırvatistan'da eğitimine şiddetle karşı çıktı.

Bunu desteklemediğini belirten Milanoviç, "Hırvatların bu savaşa katılımını gereğinden fazla desteklemiyorum. ... Başkomutan olarak bunu onaylamayacağım" dedi.

Hırvatistan Savunma Bakanlığı, AB misyonu çerçevesinde Ukraynalı askerlerin Hırvatistan'da eğitim görmesine yönelik teklif üzerine, "Mevcut tatbikatların bir parçası olarak, tamamı planlara ve yasal prosedürlere uygun olarak yabancı katılımcıları kabul etmeye hazırız" açıklamasında bulundu.

Hırvatistan kanunlarına göre, hükümet, müttefik ülkelerin silahlı kuvvetlerinin ülkede bulunmasını onaylıyor, ancak önce cumhurbaşkanının onayını alması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Milanoviç, söz konusu karara imza atmazsa, yabancı askeri personeller Hırvatistan'a giremeyecek. Ancak Hırvat parlamentosu, Milanoviç'in vetosunu üçte iki çoğunlukla geçersiz kılabilir.