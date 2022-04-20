Hırvatistan: Hırvatlara eşit davranın

20 Nisan 2022 Çarşamba, 20:48

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Hırvatistan hükümetinin, Bosna Hersek’te yaşayan Hırvatlara yönelik tutumunu yorumlarken hükümetinin onlara yardım etmek için önemli kaynak ve siyasi açıdan çaba harcadığına dikkat çekti.

'BOŞNAK SİYASİ PARTİLER ANLAŞMAYA ENGEL'

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'ndaki Hırvatlar ve Boşnaklar arasındaki ortaklık ve ittifakın yenilenmesinin bu ülkede ilerlemenin tek yolu olduğunu söyledi.

Andrej Plenkovic, Boşnak siyasi partilerinin anlaşmaya engel olduğunu öne sürerek, "Bosna Hersek'teki Hırvatlar, Anayasa reformu yapılması, seçim yasasının değiştirilmesi, Devlet Başkanlık Konseyi Üyesi seçimi ve millet meclislerinin seçimi konularında yapıcı olarak çözüm bulmak istediler" diye konuştu.

Plenkovic, Hırvatların kendilerini eşit hissetmediklerini ileri sürerek, "Reform süreçleri yeterli bir şekilde yürütülmediği için Bosna Hersek'in bütünlüğü ve Avrupa Birliği entegrasyon sürecinde ilerleme sağlanmayacak" değerlendirmesinde bulundu.

'HAKARET OLARAK GÖRÜYORUZ'

Andrej Plenkovic, "Anlaşma penceresi daralıyor gibi görünüyor, bu iyi değil. Sonunda, uzun vadede anlaşmadan başka bir yol olmayacak. Bu durumu sadece Bosna Hersek'teki Hırvatlara değil, Hırvatistan'daki Hırvatlara da hakaret olarak görüyoruz" dedi.

Plenkovic ayrıca, Hırvatistan'ın Bosna Hersek'in dostu, müttefiki olduğunu vurgulayarak, "Bosna Hersek'e yardım etmek istiyoruz ancak Hırvatlara eşit muamele edilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.