Bebek Otel ve Klein Phönix'e jandarma ile gece yarısı baskını: Ünlü oyuncu Can Yaman ve Survivor'dan dönen Selen Görgüzel dahil 7 gözaltı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

KLEİN PHÖNİX'E DE BASKIN YAPILDI

İlk olarak İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında İstanbul Maslak'ta Klein Phönix adlı mekana baskın yaptı.

Narkotik masasıda görev yapan 100 polis eğlence mekanına eş zamanlı baskın yaptı. Bütün giriş ve çıkış noktaları kontrol altına alınan eğlence mekanında, içeride üst araması yapıldı.

BEBEK OTEL'E JANDARMA BASKINI

Ünlü isimlerin sıklıkla gittiği Bebek Otel de operasyonun bir başka noktasıydı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında otele baskın gerçekleşti ve jandarma ekipleri arama yaptı. Narkotik köpeklerinin de destek verdiği arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından jandarma ekipleri otelden ayrıldı.

200'E YAKIN JANDARMA

Soruşturmanın odağında yer alan ve sahibi Muzaffer Yıldırım’ın tutuklandığı Bebek Otel’e, yaklaşık 200 jandarma personelinin katılımıyla baskın düzenlendi.

Beşiktaş’ta bulunan oteldeki arama çalışmaları yaklaşık 3 saat sürerken, operasyona hassas burunlu 6 narkotik köpeği de katıldı. Oteldeki bütün odalarda arama yapıldı.

SELEN GÖRGÜZEL VE CAN YAMAN GÖZALTINDA

İktidara yakın Sabah gazetesinin aktardığına göre; operasyon kapsamında geçen günlerde Survivor'dan elenerek Türkiye'ye dönen Selen Görgüzel ve ünlü oyuncu Can Yaman da gözaltına alındı.

Operasyonda şu ana kadar oyuncu Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam, Ceren Alper ile oyuncu Can Yaman'ın da olduğu 7 kişi gözaltında.

MUZAFFER YILDIRIM’IN REZİDANSINDA DA ARAMA YAPILDI

Soruşturma kapsamında Bebek Otel’in sahibi yapımcı Muzaffer Yıldırım’ın rezidansında da arama yapıldı. Yıldırım’ın rezidansı kumarhaneye çevirdiği iddia edildi.

Baskında, evdeki krupiye, randevuları organize eden asistan ve temizlik işleri ile ilgilenen kadının suç delillerini yok etmeye çalışırken yakalandığı da söylendi.

MELİSA ŞAHİN TUTUKLANDI

Ayrıca uyuşturucu operasyonu kapsamında Bu Tarz Benim ve İşte Benim Stilim yarışmalarıyla tanınan model ve sunucu Melisa Şahin'in de yeniden gözaltına alındığı ve tutuklandığı öğrenildi.

OTEL MÜDÜRÜ VE SAHİBİ TUTUKLANMIŞTI

Savcılık, şüpheliler Arif Altunbulak (Bebek Otel müdürü), Muzaffer Yıldırım (Bebek Otel sahibi), Ceyda Ersoy, Gizem Özköroğlu, Ece Cerenbeli, Burak Altındağ, Sevgi Taşdan, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Merve Uslu, Lerna Elmas, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Veysel Avcı, Özge Bitmez, Suat Yıldız ve Merve Eryiğit'i tutuklanmaları, şüpheliler Binnur Buse Alper, Sedef Selen Atmaca ve Gözde Anuk'u ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakimlik, tutuklama talep edilen 19 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, diğer 3 şüpheli hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Öte yandan, haklarında daha önce "yurt dışı çıkış yasağı" tedbiri bulunan şüpheliler Doğukan Güngör, Alya Şahinler, Ceren Yıldırım ve Saniye Deniz ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.