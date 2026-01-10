Erdoğan'ın uçağının 2025 'gözdeleri' belli oldu: En çok kimler davet edildi, kimler 'gözden düştü'?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gazetecileri "ağırladığı" uçağı; soru-cevaplardan çok, içindeki isimlerle sık sık gündeme geliyor.

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Erdoğan’ın yurtdışı gezilerine davet edilen gazetecilerin listesini derledi.

ERDOĞAN'IN UÇAĞININ "EN"LERİ

Bildirici, daha önce pek çok kez, 'aynı isimlerin davet edildiği', 'soruların önceden belirlendiği' gerekçesiyle eleştirilen Cumhurbaşkanlığı uçağında bulunan gazetecilerin isimlerini listeledi.

2025’in 'gözdeleri'ni, 'gözden düşenleri'ni belirleyen Bildirici, davet edilenlerin tablolarını geçen yıllardaki davetlerle de karşılaştırdı.

Erdoğan, 2025 yılında 18 yurtdışı geziye çıktı. Listeye göre en gözde yayın grupları yine Turkuvaz Medya ve Demirören Grubu oldu.

Bu iki medya grubundaki gazetecilere geçen yıl 37 kez davet gönderildi.

SETA Koordinatörü Nebi Miş gezilerin tümüne katıldı. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı ve Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz de 13’er gezide hazır bulundu.

EN ÇOK KİMLER DAVET EDİLDİ?

2025’in de 'gözde gazetecisi' 10 geziye çağrılan Haber Global Genel Yayın Yönetmeni Taha Dağlı oldu. İlk sıradaki Dağlı’yı, yedişer geziye davet edilen Nermin Yurteri (NTV), Murat Alan (Yeni Akit) ve Sena Alkan (Habertürk) izledi.

Bildirici, Burhanettin Duran’ın İletişim Başkanlığı görevine gelmesinden sonra Mahmut Övür, Fatih Atik, Esra Elönü ve Abdülkadir Selvi gibi isimlerin yeniden davet edilmeye başlandığına dikkat çekti.

'İTİBAR BAROMETRESİ'NDE GÖZDEN DÜŞENLER

Bildirici, 'gözden düşenlerin' başında Zahid Akman, Hale Kaplan, Seda Öğretir, Ünal Kaya ve Ayşe Olgun'un geldiğini belirtti.

2022’de beş geziye çağrılan Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan’a davetler seyrekleşti ve 2025’te sadece iki geziye katıldı. Türkiye gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç'un da davet sayısı 6'dan 3'e düştü.

İşte o liste...