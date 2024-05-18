Hırvatistan’da Başbakan Plenkovic liderliğinde yeni hükümet kuruldu

Hırvatistan’da mevcut Başbakan Andrej Plenkovic liderliğindeki yeni hükümet, meclisten güvenoyu alarak kuruldu.

İHA
Yayınlanma: 18.05.2024 - 10:05
Hırvatistan’da Başbakan Plenkovic liderliğinde yeni hükümet kuruldu
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Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de 151 sandalyeli Ulusal Meclis’te yeni hükümet için güven oylaması yapıldı. Mevcut Başbakan Andrej Plenkovic liderliğindeki yeni hükümet, 61 "hayır" oyuna karşı 79 "evet" oyuyla güvenoyu alarak kuruldu.

17 Nisan’daki seçimlerden güç kaybederek çıkan iktidar partisi Hırvat Demokratik Birliği (HDZ), koalisyon hükümetini sağcı popülist Vatan Hareketi (DP) ve ulusal azınlıkların parlamentodaki temsilcilerinin desteğiyle kurdu. Yeni hükümetin güvenoyu almasının ardından Başbakan Plenkovic ve bakanlar, yemin ederek göreve başladı. 

KABİNEDE KİMLER VAR?

Önceki kabinenin büyük oranda korunduğu yeni kabinede yer alan isimler, Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman, İçişleri Bakanı Davor Bozinovic, Savunma Bakanı Ivan Anusic, Maliye Bakanı Marko Primorac, Ekonomi Bakanı Ante Susnjar, Çevreyi Koruma ve Yeşil Dönüşüm Bakanı Marija Vuckovic, Adalet Bakanı Damir Habijan, Eğitim Bakanı Radovan Fuchs, Demografi ve Göç Bakanı Ivan Sipic, Kültür ve Medya Bakanı Nina Obuljen Korzinek, Turizm ve Spor Bakanı Tonci Glavina, Bölgesel Kalkınma ve Avrupa Fonları Bakanı Sime Erlic, Çalışma, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Marin Piletic, Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bakanı Josip Dabro, Deniz, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Oleg Butkovic, Çevre Düzenleme, İnşaat ve Kamu Mülkleri Bakanı Branko Bacic, Gaziler Bakanı Tomo Medved ve Sağlık Bakanı Vili Beros oldu. 

ÜÇÜNCÜ DÖNEMİ

Plenkovic, oylama öncesinde yeni hükümetin önceliğinin başarılı, zinde, adil, sürdürülebilir ve egemen bir Hırvatistan olacağını söyledi. Hırvat lider, aynı zamanda istihdamı artırma, ortalama ücreti yükseltme, yolsuzlukla mücadele, sınırlar ile ülke güvenliğini koruma ve orduyu modernize etme vaadinde bulundu. 

Üçüncü dönemine başlayan Plenkovic, yeni hükümetin kurulmasının ardından yaptığı açıklamada, seçimlerde muhalefeti destekleyen Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic’in yenilgiye uğradığını söyledi. Önceki iki dönemde Hırvatistan’ın Schengen bölgesine dahil olduğunu, Euro kullanımına geçtiğini, Fransız Rafale savaş uçakları aldığını ve Peljesac Köprüsü’nü inşa ederek büyük stratejik adımlar attığını ifade eden Plenkovic, üçüncü dönemde yeni adımlar atma ve siyasi gerginliği azaltma sözü verdi. 


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