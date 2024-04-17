Hırvatistan sandık başında: Parlamento seçimleri için oylama başladı

Hırvatistan’da halk parlamentonun 151 üyesini belirlemek için sandık başına giderek oy kullanmaya başladı. Yerel saatle 07.00’de başlayan oy verme işlemi 19.00’a kadar devam edecek.

İHA
Yayınlanma: 17.04.2024 - 11:27
Hırvatistan sandık başında: Parlamento seçimleri için oylama başladı
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Yaklaşık 3,7 milyon kayıtlı seçmenin 6 bin 500’den fazla sandıkta oy kullanabileceği seçimlerin ilk sonuçlarının akşam saatlerinde belli olması bekleniyor.
Balkanlardaki birçok ülke gibi demografik krizle karşı karşıya olan ülkede seçmen sayısı 4 yıl önceki seçimlere göre 127 bin kişi azaldı. Kayıtlı 3,7 milyon seçmenden 3,5 milyon yurt içinde, 2,2 milyonu ise yurt dışındaki adreslerde kayıtlı bulunuyor.

MÜCADELE HDZ İLE SDP ARASINDA OLACAK 

Hırvatistan Parlamentosundaki 151 üyenin 140’ı ülkedeki 10 seçim bölgesindeki seçmenler tarafından seçilirken, 8 parlamento üyesi azınlıklar, 3 üye ise Hırvat diasporası tarafından seçiliyor. Seçimlerde en güçlü mücadelenin Başbakan Andrej Plenkovic liderliğindeki Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) ile Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic tarafından desteklenen Sosyal Demokrat Parti (SDP) arasında geçmesi bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI MİLANOVİC, SDP'DEN BAŞBAKAN ADAYI OLMUŞTU

Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, bir süre önce muhalefet partisi SDP’nin başbakan adayı olarak seçime gideceğini duyurmuş fakat Anayasa Mahkemesi, Milanovic’in cumhurbaşkanlığından istifa etmediği sürece aday olamayacağını açıklamıştı. Anayasa Mahkemesi tarafından adaylığı engellenen Milanovic, halkı parlamento seçimlerinde HDZ haricindeki herhangi bir partiye oy vermeye çağırdı ve SDP’nin adayı olarak bir “ulusal kurtuluş hükümeti” kuracağını duyurdu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Milanovic, Başbakan Plenkovic liderliğindeki hükümeti yolsuzlukla suçluyor. Plenkovic ise Ukrayna’ya askeri yardım sağlanmasına şiddetle karşı çıkan Cumhurbaşkanı Milanovic’i, Hırvatistan’ı “Rus dünyasının bir parçası haline getirmek istemekle” itham ediyor.


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