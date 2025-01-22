Hırvatistan'dan AB'nin genişlemesi çağrısı

Yayınlanma: 22.01.2025 - 17:50

Güncelleme: 22.01.2025 - 17:50

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 55. Yıllık Toplantıları kapsamında düzenlenen "Refaha Ulaşmak için Genişlemek: Avrupa Büyüyecek mi?" konulu panelde konuştu.

AB'nin genişlemesini desteklediğini aktaran Plenkovic, "AB'de unutulan bir kriter var, o da emilim kapasitesi. Daha doğrusu AB'nin aday ülkeler için koyduğu kriterler bütünü. 'Genişlemenin bütçesi nedir? Yeni üyelerin, katkı sağlayan ülke ve kullanıcı ülkeler arasındaki ilişkilere etkisi ne olacak?' gibi sorular mevcut" dedi.

Plenkovic, genişlemeye ilişkin son derece olumlu bakış açısının bulunduğunu söyleyerek, "Bugün 27 üyesi olan AB, teorik olarak 8-9 üyenin katılımıyla farklı bir organizasyon yapısı kazanacaktır. Muhtemelen ilk 6 üye için de şimdiki durum farklı geliyordur. 36 üye olduğunda ise tamamen farklı olacaktır. Dolayısıyla AB'de karar alma süreci ve kurumsal yapıyla biraz daha ilgilenilmesi gerekir. Zira bunlar genişlemenin dinamiklerini destekleyecektir" değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonunun Genişleme Üyesi Marta Kos, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha da panele konuşmacı olarak katıldı.

Plenkovic, daha sonra Davos'ta, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi.

Rusya'ya karşı "kahramanca mücadele eden" Ukrayna'ya desteklerini sürdüreceklerini belirten Plenkovic, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal'in de yakın zamanda Hırvatistan'ı ziyaret edeceğini duyurdu.