Hırvatistan'da saldırı sonrası okul girişlerine kısıtlama

Hırvatistan'da geçen ay yaşanan ve 1 öğrencinin ölümüyle sonuçlanan bıçaklı saldırı sonrası, bugün başlayan bahar dönemi için okullarda yalnızca öğrenci ve personel girişlerine izin verilecek.

Hırvatistan'da saldırı sonrası okul girişlerine kısıtlama
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AA
Yayınlanma: 07.01.2025 - 14:20

Hırvatistan Eğitim Bakanlığı, 7 yaşındaki 1 öğrencinin öldürüldüğü ve 6 kişinin yaralandığı saldırı sonrasında bugün başlayan bahar dönemi için bir dizi güvenlik önlemleri aldığını açıkladı.

Açıklamada, ülke genelindeki ilkokul ve liselerin öğrenci ve personel girişleri dışında diğer tüm ziyaretlere kapalı olacağına karar verildiği ifade edildi.

Okullarda ayrıca güvenlik alanında özel eğitim almış kişilerin görevlendirildiğine işaret edilen açıklamada, okul dışından personelle görüşmelerin randevu usulüyle yapılacağı aktarıldı.

Açıklamada, güvenlik önlemlerinin eğitim yılının sonuna kadar devam edeceği kaydedildi.

Hırvatistan İlkokul Müdürleri Derneği Başkanı Antonija Mirosavljevic de ulusal medyaya verdiği demeçte, okulların "hapishaneye" dönmeyeceğini, tüm uygulamaların güvenlik amacıyla yapıldığını söyledi.

Bu arada, yarı yıl tatilinin ardından bugün yeniden okul sıralarına dönen öğrencilere, kendilerini güvenli hissetmeleri için rehberlik dersi verileceği belirtildi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Precko İlköğretim Okulunda 20 Aralık 2024'te yapılan bıçaklı saldırıda 1 öğrenci hayatını kaybetmiş, 1 öğretmen ve 5 öğrenci yaralanmıştı.

 

 


Etiketler: #Hırvatistan #bıçaklı saldırı

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