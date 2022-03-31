Hırvatistanlı Greenpeace aktivistleri, Rusya'dan petrol ithalatını protesto etti

31 Mart 2022 Perşembe, 00:00

Hırvatistan'ın Krk şehrindeki Omisalj Limanı'nda, Greenpeace aktivistleri, Hırvatistan'ın Rusya'dan petrol, doğal gaz ve kömür (fosil yakıtlar) ithaline devam etmesini protesto etti.

Petrol şirketi JANAF'nin terminaline yanaşan ve Rusya'dan petrol getiren "NS Leader 1" tankeri çevresinde eylem düzenleyen Greenpeace aktivistleri, denizde botlarla, İngilizce ve Hırvatça "Petrol değil Barış" yazılı pankartlar açtı.

Greenpeace Hırvatistan Ofisinden Perica Stefan, Rus ordusunun bir aydan fazla süredir Ukrayna'nın şehirlerini ve köylerini, sivilleri, çocukları bombaladığını belirterek, "Bu savaş da fosil yakıt sektörü tarafından finanse ediliyor. Rus fosil yakıtı Hırvatistan ve Avrupa Birliği'ne ulaşmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

Stefan, Rusya'dan fosil yakıt ithalatına son verilmesi gerektiğini söyleyerek "Yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılacak yatırımlar ulusal güvenlik önceliği olmalıdır" dedi.

ÇÖZÜM YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasından bu yana, Avrupa Birliği ülkelerinin, Rusya'dan fosil yakıt ithalatına 20 milyar Euro'dan fazla para harcadığını öne süren Stefan, "Fosil yakıtlara olan bağımlılığımıza çözüm yeni bir dağıtımcı bulmak değil, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişi hızlandırmaktır. Bu süreçteki her tereddüt, Putin ve savaş için finansal destek anlamına geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Stefan, fosil yakıtlara olan bağlılığın artık insani ve ulusal güvenlik meselesi olduğunu vurgulayarak "Fosil yakıtların kullanılmasının çevreye zararını biliyorduk ama insan hayatını ekonomik manada bu kadar etkileyebileceğini bilmiyorduk. Yenilebilir enerjilerin kullanımının ve enerji verimliliğinin tüm potansiyelini ortaya çıkarmanın tam zamanıdır" ifadelerini kullandı.