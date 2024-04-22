Hitler'in doğduğu eve beyaz güller bıraktılar: 4 Alman vatandaşına gözaltı

Avusturya'da 4 Alman vatandaşı, Nazi diktatörü Adolf Hitler'in doğduğu eve gelerek, doğum gününü kutlarken polisler tarafından yakalandı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 22.04.2024 - 16:09
Hitler'in doğduğu eve beyaz güller bıraktılar: 4 Alman vatandaşına gözaltı
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4 Alman vatandaşının, Nazi diktatörü Adolf Hitler'in doğum yıldönümünde Avusturya'nın batısında doğduğu eve beyaz güller bırakırken yakalandı.

Polisler tarafından yakalanan Alman vatandaşlarından birinin fotoğraf çekerken Nazi selamı verdiği belirtildi.

Yukarı Avusturya eyaleti polisi, 20'li ve 30'lu yaşlarında iki kız kardeş ve eşlerinden oluşan dört Almanın binaya giderek pencere aralıklarına beyaz güller bıraktıklarını söyledi. 

Polis, evin önünde poz vererek fotoğraf çektirdiklerini ve kadınlardan birinin Nazi selamı verdiğini ifade etti.

Devriye gezen polisler, grubu fark etttiklerini ve sorgulamak üzere karakola götürdüklerini açıkladı. 

Kadın, Nazi selamını şaka amaçlı yaptığını itiraf etti, ancak polisler kadının cep telefonunda diğer kişilerle Nazi temalı mesajlar ve resimler paylaştıkları bir sohbet bulduklarını açıkladı.

Polis, Alman vatandaşlarını Nazi sembollerini yasaklayan Avusturya yasasını ihlal ettikleri şüphesiyle savcılara rapor edeceklerini kaydetti.

Hitler, 20 Nisan 1889'da Braunau am Inn'de dünyaya gelmişti. Hitler'in doğduğu evin geleceğine ilişkin uzun süren tartışmaların ardından geçen yıl evin polis karakoluna dönüştürülmesi için çalışmalara başlanmıştı. Yetkililer, bu projenin Nazi sempatizanların evi bir toplanma noktası olarak kullanmasının önüne geçeceğine inanıyor.


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