Hizbullah duyurdu: 'İsrail'de bir askeri üssü vurduk'

Hizbullah, İsrail'de bir askeri üs ile 9 yerleşim yerini hedef aldığını duyurdu.

Hizbullah duyurdu: 'İsrail'de bir askeri üssü vurduk'
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AA
Yayınlanma: 28.10.2024 - 00:59

Hizbullah, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'e düzenlenen saldırılarla ilgili bilgi verdi.

Açıklamada, Hayfa kentinin kuzeyindeki Zevulun askeri sanayi üssüne füzelerle, Akka'nın doğusundaki Bar Lev sanayi bölgesine kamikaze İHA'larla saldırı düzenlendiği belirtildi.

Hizbullah'ın, Lübnan'ın güneyinde Hula, Hıllet Nayif ve Aytarun kasabaları ile sınırdaki El-Merc mevkisindeki İsrail askeri birliklerini füzeler, kamikaze İHA'lar ve topçu ateşiyle hedef aldığı aktarıldı. Saldırılarda İsrail askerlerinin öldüğü ve yaralandığı ifade edildi.

Ayrıca İsrail'in kuzeyindeki 9 yerleşime saldırı düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.


Etiketler: #hizbullah #israil

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