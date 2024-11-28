Hizbullah: Ellerimiz tetikte kalacak

Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Hizbullah’tan yapılan ilk açıklamada, "Savaşçılarımızın gözleri düşmanın sınır ötesindeki hareketleri ve geri çekilme süreci üzerinde olacak, elleri ise Lübnan’ın egemenliğini savunmak üzere tetikte kalacaktır" denildi.

Hizbullah: Ellerimiz tetikte kalacak
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İHA
Yayınlanma: 28.11.2024 - 09:42

Lübnan ve İsrail arasında sağlanan ateşkesin yürürlüğe girmesine Hizbullah’tan ilk tepki geldi.

Hizbullah’tan yapılan açıklamada, İsrail’in gelecekte gerçekleştirebileceği olası saldırılara dikkat çekilerek, "Güçlerimiz, İsrail’in saldırılarına karşı koymaya tamamen hazır olacaktır" denildi.

İsrail’in Güney Lübnan’dan çekilme sürecinin yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, "Savaşçılarımızın gözleri düşmanın sınır ötesindeki hareketleri ve geri çekilme süreci üzerinde olacak, elleri ise Lübnan’ın egemenliğini savunmak üzere tetikte kalacaktır" ifadelerine yer verildi.

Lübnan’da İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 14 ayı aşkın süredir devam eden çatışmaları sona erdiren ateşkes antlaşması dün erken saatlerde yürürlüğe girmişti.

Hizbullah’ın, İsrail’in Mavi Hat’ın güneyindeki askerlerini aşamalı bir şekilde geri çekmesini, Lübnan ordusunun ise güney Lübnan’a asker konuşlandırmasını öngören ateşkes antlaşmasına vereceği tepki merak konusu olmuştu.


Etiketler: #israil #Lübnan

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