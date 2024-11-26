İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı! 7 kişi öldü, onlarca yaralı

İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yoğun hava saldırısı başlattı. İsrail’in düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 7’ye, yaralıların sayısının da 37’ye yükseldiği bildirildi.

İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı! 7 kişi öldü, onlarca yaralı
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İHA
Yayınlanma: 26.11.2024 - 18:50

İsrail, ateşkes anlaşmasının duyurulması beklenirken Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yoğun saldırı düzenledi.

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Beyrut’taki 20 noktaya 8 savaş uçağıyla saldırı düzenlendiği bildirildi.

CAN KAYBI ARTTI

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail’in akşam saatlerinde Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında can kaybı arttı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 7’ye, yaralıların sayısının da 37’ye yükseldiğini bildirdi.


Etiketler: #israil #Beyrut #hava saldırısı

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