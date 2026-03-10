Hizbullah füzeleri İsrail savunmasını aştı

İsrail ordusu, Hizbullah’ın Lübnan’dan fırlattığı iki füzenin dün hava savunma sistemleri tarafından engellenemeden İsrail’in merkezine düştüğünü açıkladı. Ordudan yapılan açıklamada olay “izole bir arıza” olarak nitelendirildi.

Hizbullah, saldırıda Ramle’de bulunan İsrail İç Cephe Komutanlığı karargâhı ile Beyt Şemeş yakınlarındaki Ela Vadisi’nde yer alan bir uydu iletişim istasyonunu hedef aldığını duyurdu.

İsrail yetkililerine göre füzelerden biri Ramle kentinde bir kreşe isabet etti, olayda 14 kişi hafif yaralandı.

Diğer füze ise Mateh Yehuda Bölge Konseyi sınırlarında açık bir alana düştü; altyapıda hasar meydana geldi ve iki kişi yaralandı.

İsrail ordusu, söz konusu iki füzenin düşmesinden önce bölgede hava saldırısı sirenlerinin de devreye girmediğini açıkladı.

Diğer füzelerin ise hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtildi.

Ordu, füzelerin engellenememesinin ve sirenlerin çalışmamasının “izole bir arızadan” kaynaklandığını ifade etti.

Açıklamada, olayın hem İsrail Hava Kuvvetleri hem de İç Cephe Komutanlığı tarafından incelendiği kaydedildi.

İsrail ordusu, soruşturmanın ardından benzer tehditlere karşı özellikle kuzey cephesinde hava savunma ve erken uyarı sistemlerinde bazı düzenlemeler yapıldığını duyurdu.