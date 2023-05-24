Hizbullah ile ilişkisi çıkan mühendise 12 yıl hapis

Yayınlanma: 24.05.2023 - 13:14

Güncelleme: 24.05.2023 - 13:14

ABD'de Lübnan asıllı bir yazılım mühendisi, "Lübnan Hizbullahı'ndan askeri eğitim almak, sahte evlilik yapmak için komplo kurmak ve yanlış beyanda bulunmaktan" 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD hükümeti, Lübnan asıllı ABD vatandaşı Alexei Saab'ın (46), söz konusu suçlamalar kapsamında 20 yıl hapis cezası verilmesini talep ederken mahkeme heyeti, somut delile ulaşamadığı için Saab hakkında "terör örgütü" suçlamasına dair karara varamadı.

Mahkeme, Saab'ı Lübnan Hizbullahı'ndan askeri eğitim almak, sahte evlilik yapmak için komplo kurmak ve yanlış beyanda bulunmaktan suçlu bularak 12 yıl hapse mahkum etti.

Hakim Paul G. Gardephe, 2005'te Hizbullah'la ilişkisini sonlandırdığı ve New York'ta "üretken ve barışçıl" bir şekilde yaşadığı gerekçesiyle söz konusu karara varıldığını kaydetti.

Gardephe, "somut gerçekler ve durumun" Saab'ın halihazırda topluma zararının bulunmadığına işaret ettiğini vurgularken şahsın yeni suç işleme riskinin de çok az olduğunu belirtti.

Federal mahkeme hakimi Gardephe, ayrıca, Saab'ın ABD'deki simgesel yapıların zayıf noktalarını fotoğraflayıp araştırarak Lübnan Hizbullahı'na bilgi sağladığını vurguladı.

DÜNYA TİCARET MERKEZİ, ROCKEFELLER MERKEZİ, EMPIRE STATE BİNASI GİBİ YAPILARI FOTOĞRAFLADIĞI İDDİASI

Saab'ın 2019'daki sorgusunda FBI ile işbirliğine gittiği vurgulanırken şahıs 12. ifadesinin ardından tutuklanmıştı.

Savcılar, Saab'ın New York'ta Dünya Ticaret Merkezi, Rockefeller Merkezi, Empire State Binası, Grand Central Terminali, bazı havalimanları, köprü ve tüneller dahil 40'dan fazla yapıyı da incelediğini iddia etmişti.

Savcılar, Saab'ın ABD, Türkiye, Fransa ve Çekya'daki "simgesel yapıları da incelemiş çok iyi eğitimli bir terörist" ve ABD'nin İran'a saldırması halinde harekete geçebilecek "uyuyan hücre" olduğunu iddia etmişti.



Alexei Saab'ın avukatı Marlon Kirton ise mahkemeye müvekkilinin ABD'ye geldikten sonra "gerçek özgürlüğü deneyimleyip, değişime uğradığı" savunmasını yapmıştı.

Kirton, Saab'ın da "Hizbullah'ın kurbanı olduğu ve ABD'lilerin tutku ve korkusuzca yaşayışlarını severek bunu kendisi için de istediğini" ifade etmişti.

Saab, 2005'te ABD vatandaşlığını elde ederken burada iki yüksek lisans eğitimini de tamamlamıştı.



