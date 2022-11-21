Hizbullah, İran'ı savundu: ABD ve İsrail, kaos ortamı yaratmak istiyor

21 Kasım 2022 Pazartesi, 17:29

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Twitter'daki hesabı üzerinden İran'daki gösterilere karşı Tahran yönetimini destekleyen açıklamalarda bulundu.

Şeyh Naim Kasım, İran'da bir grup tarafından özgürlük talebi adı altında İran İslam Devrimi'ne yönelik darbe için şiddet ve suçlar işlendiğini savunarak, söz konusu grupların ABD ve İsrail'in yönlendirmelerine göre hareket edip caddelerde masum insanları öldürerek kaos ortamı yaratma çabası içerisinde olduklarını öne sürdü.

İran'ın daha önce bu tür durumları tecrübe ettiğine vurgu yapan Kasım, "İslam devriminin 43 yıldır ayakta olduğunu ve İran'ın bu durumun da üstesinden geleceğini" belirtti.

Kasım, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü planı kınadıklarını aktardı.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Resmi kaynaklardan, olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyor.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise 19 Kasım'da yaptığı açıklamada, gösterilerde 378 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında 50 civarında güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.