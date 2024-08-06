Hizbullah İsrail'e drone saldırısı başlattı: 'Daha fazlası gelecek...'

Yayınlanma: 06.08.2024 - 14:44

Güncelleme: 06.08.2024 - 14:44

Hizbullah, bugün kuzey İsrail'e bir dizi drone ve roket saldırısı başlattı, ancak geçen hafta üst düzey bir komutanının İsrail tarafından öldürülmesine yönelik beklenen büyük misillemenin henüz gelmediği konusunda uyardı.

Hizbullah, kuzey İsrail'deki Akka yakınlarındaki iki askeri noktaya bir sürü saldırı dronu gönderdiğini ve başka bir yerde bir İsrail askeri aracını hedef aldığını söyledi.

İsrail ordusu, Lübnan'dan geçiş yapan bir dizi düşman drone'un tespit edildiğini ve bir tanesinin imha edildiğini bildirdi. Nahariya'nın güneyinde birkaç sivilin yaralandığı belirtildi. Reuters TV görüntüleri, şehir dışındaki ana yolda bir otobüs durağının yakınında bir etki alanı gösterdi.

'YANLIŞ ALARM'

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Akka civarında sirenlerin çaldığı ancak bunun yanlış alarm olduğu belirtildi. Hava kuvvetlerinin güney Lübnan'da iki Hizbullah tesisini vurduğu bildirildi.

Hizbullah'ın komutanı Fuad Şükür'ün öldürülmesinin ardından Hizbullah'ın intikam yemini ve İran'ın geçen hafta Tahran'da Hamas'ın liderinin suikastına yanıt vereceğine dair taahhütleri, Ortadoğu'da tam kapsamlı bir savaşın patlak vereceği endişelerini artırıyor.

Hizbullah'tan bir kaynak Reuters'a, "Komutan Fuad Şükür'ün suikastına verilen yanıt henüz gelmedi" dedi.

Salı günü erken saatlerde, Lübnan'ın sınırdan yaklaşık 30 km (19 mil) kuzeyindeki Mayfadoun kasabasında bir eve yapılan saldırıda dört kişinin öldüğü bildirildi. Tıbbi ve güvenlik kaynakları, ölenlerin Hizbullah savaşçıları olduğunu, ancak grubun henüz resmi ölüm ilanlarını yayınlamadığını belirtti.

GAZZE'DE KİTLESEL CENAZE

Pazartesi günü Gazze'de, İsrail'in çeşitli mezar ve yerlerden aldığı 80 cesedi geri göndermesinin ardından toplu cenaze töreni düzenlendi.

Geçen hafta, İsrail, Hizbullah'ın en üst düzey askeri komutanı olan Şükür'ü, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyölerindeki grubun kalesinde öldürdü. Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrallah, intikam sözü verdi ancak yanıtın "düşünülerek" verileceğini belirtti. Nasrallah, salı günü Şükür için yapılacak bir haftalık anma töreninde konuşma yapacak.