Hizbullah, İsrail'in Golan Tepelerindeki askeri hedeflerini 60 katyuşa füzesiyle vurdu

Hizbullah Hareketi, İsrail'in Golan Tepelerinde yer alan askeri hedeflerine 60 adet katyuşa füzesi ile saldırı düzenlendiğini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 16.05.2024 - 12:20
Hizbullah, İsrail'in Golan Tepelerindeki askeri hedeflerini 60 katyuşa füzesiyle vurdu
Abone Ol google-news

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepelerine yönelik saldırı hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, Golan'da yer alan ve İsrail'in kuzey cephesindeki Yoav Askeri Üssü, Nafah Askeri Üssü'nde yer alan 210. Tugay Komutanlığı ve Keyla'daki hava savunma üssünün 60 katyuşa füzesiyle hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusundan ise saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.


hizbullah haberleri israil haberleri

İlgili Haberler

Hizbullah, İsrail askerleri ve Demir Kubbe'yi vurduğunu açıkladı

Hizbullah, İsrail askerleri ve Demir Kubbe'yi vurduğunu açıkladı
Hizbullah, İsrail’in kuzeyine İran yapımı füzelerle saldırdı

Hizbullah, İsrail’in kuzeyine İran yapımı füzelerle saldırdı
Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda 2 mensubunun daha öldürüldüğünü duyurdu

Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda 2 mensubunun daha öldürüldüğünü duyurdu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar açıkladı: 14 Mayıs'ta AKP diyenlerde kararsızlık 'havası'

MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar açıkladı: 14 Mayıs'ta AKP diyenlerde kararsızlık 'havası'
Ukraynalı yüzücü milli takıma girmek için Türk vatandaşı oldu

Ukraynalı yüzücü milli takıma girmek için Türk vatandaşı oldu
Ayhan Bora Kaplan operasyonunda Emniyet görevlilerine gözaltı iddiaları doğrulanmadı

Ayhan Bora Kaplan operasyonunda Emniyet görevlilerine gözaltı iddiaları doğrulanmadı
Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan, ikinci kez baba oldu

Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan, ikinci kez baba oldu
3 yaşındaki oğlunu döverek öldüren ve cinsel istismarda bulunan baba hakim karşısında

3 yaşındaki oğlunu döverek öldüren ve cinsel istismarda bulunan baba hakim karşısında
Erdoğan açıkladı: O gruba yeşil pasaport yolda!

Erdoğan açıkladı: O gruba yeşil pasaport yolda!
Son Dakika... Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı

Son Dakika... Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
Fatih’te öğrenciler TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nda yaptıkları robotları sergiledi

Fatih’te öğrenciler TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nda yaptıkları robotları sergiledi