Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda 2 mensubunun daha öldürüldüğünü duyurdu

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile Lübnan’ın güney sınırında yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun daha öldürüldüğünü duyurdu.

AA
Yayınlanma: 27.04.2024 - 10:14
Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda 2 mensubunun daha öldürüldüğünü duyurdu
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İran destekli Hizbullah, İsrail ile Lübnan’ın güneyinde yaşanan çatışmalardaki kayıplarına dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada 2 Hizbullah mensubunun çatışmalar sırasında öldürüldüğü kaydedildi.

İsrail ile 8 Ekim 2023’ten beri yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 287’ye yükseldi.

Ayrıca çatışmalarda, 56 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 12 asker öldü.


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