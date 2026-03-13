Hizbullah lideri İsrail’e rest çekti: 'Savaş alanında şaşıracaklar'

Hizbullah lideri Naim Kasım, İsrail’le süren çatışmaların “uzun bir mücadeleye dönüşebileceğini” belirterek örgütün Lübnan’ı savunduğunu söyledi.

Kasım, Hizbullah’ın İran’ın bir uzantısı olduğu yönündeki suçlamaları da reddetti.

İsrail ile Hizbullah arasında Kasım 2024’te ateşkes anlaşması sağlanmıştı. Ancak Hizbullah, İsrail ordusunun bu ateşkese rağmen Lübnan’a neredeyse her gün saldırılar düzenlediğini ve anlaşmayı ihlal ettiğini savunuyor.

Hizbullah, bu saldırılara uzun süre karşılık vermemişti. Ancak İran’ın dini lideri Ali Hamaney’e yönelik suikastın ardından İsrail’e roket saldırıları düzenlenmesi, çatışmaların yeniden tırmanmasına yol açtı.

“BU SAVAŞ, LÜBNAN'IN SAVAŞI”

Televizyonda yayımlanan konuşmasında Kasım, çatışmaların İran adına değil Lübnan adına yürütüldüğünü savundu.

Kasım, “Bu savaş kimse için değil, bizim için. Bu savaş Lübnan’ın savaşıdır. Bu, meşru müdafaa hakkı kapsamında yürütülen bir mücadeledir” dedi.

Hizbullah lideri, İsrail’e karşı uzun sürebilecek bir çatışmaya hazır olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Allah’ın izniyle İsrailliler savaş alanında şaşıracak. Düşmanın tehditleri bizi korkutmuyor.”

Kasım ayrıca İsrail’in kendisine yönelik suikast tehditlerini de “değersiz” olarak nitelendirdi. Ona göre çatışma “sınırlı bir savaş değil, varoluşsal bir mücadele.”

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 86 artarak 773'e, yaralı sayısının ise bin 993'e yükseldiğini açıklamıştı.