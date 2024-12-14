Hizbullah lideri Kasım: 'Suriye halkının liderlerini seçme hakkı vardır'
Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Suriye'deki gelişmelere ilişkin, "Suriye'deki rejim yeni güçlerin eline geçti. İstikrar oluşana ve Suriye'deki durum düzenli hale gelene kadar bu yeni güçleri yargılayamayız" dedi.
Kasım, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Suriye'deki rejim yeni güçlerin eline geçti. İstikrar oluşana ve Suriye'deki durum düzenli hale gelene kadar bu yeni güçleri yargılayamayız" dedi.
Kasım, Suriye-Lübnan ilişkilerinin iki ülkenin çıkarları için olması temennisinde bulunarak, "Suriye halkının liderlerini, hükümetini ve anayasasını seçme hakkı vardır" ifadesini kullandı.
Hizbullah'ın Suriye'den gelen askeri tedarik yolunu kaybettiğini söyleyen Kasım, "bu durumun küçük bir detay olduğu ve değişebileceği" değerlendirmesinde bulundu.
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