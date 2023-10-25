Hizbullah lideri Nasrallah: 'Ölenlere şehit unvanı verilmeli'

Yayınlanma: 25.10.2023 - 15:40

Güncelleme: 25.10.2023 - 18:26

Hizbullah'ın Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad En Nahhale ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Yardımcısı Salih El Aruri ile görüştü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Hamas Siyasi Büro Başkanı Yardımcısı Salih El Aruri ve İslami Cihad lideri Ziyad En Nahhale ile birlikte savaşın başlamasından bu yana ilk kez kamuoyuna bir açıklama yaptı.

Nasrallah, örgüt birimlerine bir mektup göndererek 7 Ekim'den itibaren öldürülenlere "Kudüs yolunda şehit" ünvanı verilmesi gerektiğini belirtti.

Toplantının ardından Hizbullah, "Gazze ve Filistin'de direnişin gerçek zafere ulaşması ve Gazze ile Batı Şeria'daki saldırganlığın durdurulmasının" yollarının tartışıldığını duyurdu.

"İSRAİL'İN GAZZE VE FİLİSTİN'E YÖNELİK ACIMASIZ SALDIRISININ DURDURULMASI İÇİN..."

Görüşmede, Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı 'Aksa Tufanı' saldırısı ve Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmalar başta olmak üzere Gazze'de yaşanan son gelişmelerin ele alındığı belirtilmişti.

Açıklamada, "İsrail'in Gazze ve Filistin'e yönelik acımasız saldırısının durdurulması için direniş cephesinin bu hassas süreçte gerçek zaferi elde etmek adına yapması gerekenler değerlendirildi" ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada ayrıca, görüşmede, gelişmelerin günlük olarak takip edilmesi ve daimi koordinasyon içerisinde kalınması konusuna vurgu yapıldığı aktarılmıştı.