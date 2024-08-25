Hizbullah liderinden 'misilleme' açıklaması: 'Sivil bölgeleri hedef almadık'

Yayınlanma: 25.08.2024 - 18:46

Güncelleme: 25.08.2024 - 19:17

Nasrallah, bu sabah gerçekleştirilen İsrail-Hizbullah misilleme saldırılarından sonra Lübnan medyasına bir konuşma yaptı. Nasrallah, İsrail'in Beyrut'un güneyine yönelik saldırıda "tüm kırmızı çizgileri" aştığını söyledi.

“ASKERİ CASUS ÜSLERİNİ HEDEF ALACAĞIZ”

Nasrallah, Hizbullah'ın, İsrail rejimine karşı misilleme operasyonlarında sivilleri hedef almadığını da sözlerine eklerken Tel Aviv yakınlarındaki Glilot askeri casus üssünü hedef almaya karar verdiklerini bildirdi.

Nasrallah, konuşmasının başında Erbain'in yıldönümünü andı. "Bugün Safer ayının 20'sinde fedakârlığın, diğerkâmlığın, haksızlığı reddetmenin ve teslimiyetin sembolü ve kıyamete kadar devrimin unvanı olan İmam Hüseyin'in (a.s) yıldönümüdür" derken bugün erken saatlerde, İsrail askeri üslerine yönelik askeri operasyonu "Erbain Operasyonu" olarak adlandırdı.

“FUAD ŞÜKÜR’ÜN İNTİKAMI ALINACAK”

Nasrallah, Fuad Şükür’ün suikast sonucu öldürülmesinin intikamının İsrail’den geç alınmasının nedenine değindi. Nasrallah, Hizbullah'ın İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım saldırılarının sona ermesi için Gazze'deki ateşkes görüşmelerine fırsat tanımaya çalıştığını söyledi.

Hizbullah lideri Nasrallah, ayrıca İsrail'in Hizbullah operasyonundaki kayıplarını örtbas ettiğini vurgularken Hizbullah’ın ana hedefinin casus üsleri ve vurulan hava savunma üsleri olduğunu kaydetti.

“İHA’LAR BELİRLENEN HEDEFLERE ULAŞTI”

Nasrallah, İsrail’in insansız hava araçlarını düşürdüğünü iddia etmesine rağmen çok sayıda insansız hava aracının sınırı geçerek Filistin hava sahasına girdiğini ve belirlenen hedeflere ulaştığını söyledi.