Orta Doğu alev alev... BM'den İsrail ile Hizbullah'a çağrı!

Yayınlanma: 25.08.2024 - 14:35

Güncelleme: 25.08.2024 - 14:35

UNIFIL ile UNSCOL'den sabah erken saatlerde İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasındaki gerilim sonrası ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Sabahın erken saatlerinden bu yana Mavi Hat boyunca yaşanan endişe verici gelişmeler ışığında UNSCOL ve UNIFIL, herkesi ateşkese ve (gerilimi) daha fazla tırmandıran eylemlerden kaçınmaya çağırmaktadır" ifadesine yer verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararının uygulanması ve çatışmaların durdurulmasının sürdürülebilir çözüm olduğu vurgulanan açıklamada, UNIFIL ve UNSCOL’un gerilimin düşürülmesi için taraflarla temaslarını sürdüreceği bildirildi.

İsrail ordusu, Hizbullah’ın ülkesini hedef almayı planladığını iddia ederek Lübnan'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurmuştu.

Bunun ardından Hizbullah, 30 Temmuz'da Beyrut'ta üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta karşılık İsrail’e misilleme başlattığını açıklamıştı.

Hizbullah, misilleme saldırısında 320 roketin yanı sıra bir dizi insansız hava aracıyla (İHA) İsrail ordusuna ait noktaların hedeflendiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu, Lübnan'a bu sabah düzenlediği saldırılarda 100 kadar savaş uçağının yer aldığını ve İsrail'in merkezini vuracak şekilde konumlanan füze rampalarından 40'ının imha edildiğini öne sürmüştü.

BMGK'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasında neredeyse tüm bölgeler, 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü askeri nüfuzu altında bulunuyor.