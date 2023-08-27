Hizbullah, Lübnan'da askeri fuar düzenledi'Ele geçirdikleri araçları sergilediler...'

Lübnan Hizbullahı, ülkenin doğusundaki Baalbek kentinde düzenlediği fuarda, askeri zırhlı araçlar, tanklar, roket rampaları ve insansız hava araçlarını tanıttı.

AA
Yayınlanma: 27.08.2023 - 10:05
Hizbullah, Lübnan'da askeri fuar düzenledi'Ele geçirdikleri araçları sergilediler...'
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Hizbullah tarafından "Baalbek Cihad Fuarı" düzenlendi. El-Manar televizyon kanalının haberinde, fuarda sergilenen askeri ve zırhlı araçların geçen yıllarda İsrail'in yanı sıra 2017'de terör örgütleri IŞİD ve Nusra Cephesi'ne karşı girişilen savaşta elde edildiği belirtildi.

Hizbullah Siyasi Konsey Başkanı İbrahim Emin es-Seyyid fuar açılışında yaptığı konuşmada, "Bu sergi, direnişin gücünü ve yetkinliğini göstermektedir" dedi.

Bu türden fuar ve sergiler kurmaya devam edeceklerini belirten Seyyid, başarı ve zaferlerinin kaybolmasını istemediklerini vurguladı.

Lübnan ordusu, Hizbullah ile birlikte 2017'de ülkenin Suriye sınırında IŞİD terör örgütü ve Nusra Cephesi tarafından ele geçirilen bölgeleri geri almak için savaşmıştı.


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